Спиши. Вставь вместо точек в скобках Имена и фамилия авторов. 1 Вера и Анфиса (...) 2 Д??дя Степа(...) 3 Буратино,Мальвина,Пьеро(...) 4 Доктор Айболит,собака Авва, обезьяна Чичи (...)

Русский язык
Спиши. Вставь вместо точек в скобках Имена и фамилия авторов. 1 Вера и Анфиса (...) 2 Д??дя Степа(...) 3 Буратино,Мальвина,Пьеро(...) 4 Доктор Айболит,собака Авва, обезьяна Чичи (...)
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1)Э.Успенский 2)Михалков 3) А.Толстой 4)Чуковский
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