Сколько решений имеет уравнение |х+2|=-5

Математика
Сколько решений имеет уравнение |х+2|=-5
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Гость:
Модуль же положительный...значит нет решений
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