Сколько согласных звуков в русском языке раскажи о них
Русский язык
Сколько согласных звуков в русском языке раскажи о них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласных звуков 27,отличие от гласных звуков они бывают:звонкие или глухие,парные или непарные,мягкие или твердые и самое главное гласные звуки как будто поют,а согласные НЕТ,МОЖЕШЬ ПРОВЕРИТЬ,НАПРИМЕР ВОЗЬМИ БУКВУ:А
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