Сколько среди чисел 1,2,3...50 таких , которые равны сумме всех своих простых делителе??
Математика
Сколько среди чисел 1,2,3...50 таких , которые равны сумме всех своих простых делителе??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это так называемые в математике "СОВЕРШЕННЫЕ" числа. На данном интервале их всего три: 1 (1=1) 6 (6 =1+2+3) 28 (28=1+2+4+7+14) Следующее "совершенное" число, не вошедшее в заданный интервал: 496 )
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