Сколько стоит 1 кг печенья, если за 5 5/6 кг(ДРОБЬ) заплатили 14 рублей?

Математика
Сколько стоит 1 кг печенья, если за 5 5/6 кг(ДРОБЬ) заплатили 14 рублей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целое вычисляют делением части на его долю. 14 руб : 5 5/6 = 2 2/5 руб/кг. - ОТВЕТ Можно записать пропорцией. 14 руб : 5 5/6 кг = Х руб : 1 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Яка частина мовиназиваеться диэсловом
Ответить
Математика
Собственная скорость лодки больше скорости течения в 5 раз лодка по течению реки проплывает 36 км за 3 ч. Какое расстояние проплывает лодка против ...
Ответить
Алгебра
Помогите помогите пожалуйста сделать алгебру плиз
Ответить
Математика
На клетчатой бумаге размером клетки 1 на 1 изображен ромб, найдите площадь этого ромба
Ответить
Литература
Помогите написать сочинение на тему почему Владимир Дубровский стал разбойником план на фото
Ответить