Сколько стоит 1 кг печенья, если за 5 5/6 кг(ДРОБЬ) заплатили 14 рублей?
Математика
Сколько стоит 1 кг печенья, если за 5 5/6 кг(ДРОБЬ) заплатили 14 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целое вычисляют делением части на его долю. 14 руб : 5 5/6 = 2 2/5 руб/кг. - ОТВЕТ Можно записать пропорцией. 14 руб : 5 5/6 кг = Х руб : 1 кг
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