Сколько стоит 1 кг печенья, если за 5 5/6 кг(ДРОБЬ) заплатили 14 рублей?

Математика

Сколько стоит 1 кг печенья, если за 5 5/6 кг(ДРОБЬ) заплатили 14 рублей?

Автор: Гость