Помогите написать сочинение на тему почему Владимир Дубровский стал разбойником план на фото
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Помогите написать сочинение на тему почему Владимир Дубровский стал разбойником план на фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.С. Пушкин написал повесть «Дубровский», в которой один из главных героев – Владимир Дубровский. Он – высокий, красивый, храбрый офицер. Очень любит своего отца, ради которого и ушел в отставку. Владимир получил письмо, в котором было написано, что все имение, которое было у Дубровского – старшего переходит Троекурову, и решается приехать к отцу. Но по приезду случается горе, Дубровский-старший умирает прямо на руках у своего сына. В скором времени после смерти отца к Дубровскому приходит извещение, что дом и все, что осталось, после суда переходит к Троекурову. Жители Кистеневки не хотели переходить к другому хозяину, и поэтому Дубровский решается сжечь дом и увести всех его жителей в лес. Чтобы прокормить свой народ, Дубровский становится разбойником. Ему приходится останавливать на дорогах богатых помещиков и грабить их. Дубровский очень хочет отомстить Троекурову. И вдруг Дубровскому повезло, благодаря поддельному паспорту, перехваченному у Дефоржа, который собирался устроиться учителем французского языка у Троекурова, он сам устроился учителем у своего же врага. Дубровский ждал удобного случая для мести, но встретился с Машей, дочкой Троекурова, и влюбился в нее. Из-за любви к Маше он не смог отомстить Троекурову. Но любовь Дубровского к Маше оказалась неудачной, потому что Маша вышла поневоле замуж за соседа. Дубровский хотел ее спасти, но безуспешно. Я считаю, что Дубровский стал разбойником поневоле, потому что ему надо было прокормить своих людей.
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