Собственная скорость лодки больше скорости течения в 5 раз. Лодка по течению реки ??роплывает 36 км за 3 часа. Какое растояние проплывает лода против течения за 2 часа

Математика
Собственная скорость лодки больше скорости течения в 5 раз. Лодка по течению реки ??роплывает 36 км за 3 часа. Какое растояние проплывает лода против течения за 2 часа
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