Сколько целых решений имеет система неравенств. Помогите решить!!!!!!!!! Пожалуйста!!!
Алгебра
Сколько целых решений имеет система неравенств. Помогите решить!!!!!!!!! Пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
Решим 1-е неравенство системы: (x+3)(x-5) < x(x+9)+7 x^2-5x+3x-15 < x^2+9x+7 x^2-2x-15 < x^2+9x+7 x^2-2x-15-x^2-9x-7 <0 -11x-22 <0 -11x < 22 11x > -22 x > -2 Решим 2-е неравенство системы: 3x-0,4 < 2(x+0,4)-x 3x-0,4 < 2x+0,8-x 3x-0,4-2x-0,8+x <0 2x-1,2 <0 2x<1,2 x< 0,6 Соединим решения двух неравенств: ________(-2)____________________ ////////////////////////////////////// __________________(0,6)_________ //////////////////////////////////// x принадлежит (-2; 0,6) Ответ: система имеет 2 целых решений (-1и 0)
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