Что является решением неравенства 11 lt; x 21? а) [11;21] б). (11;21) с). (11;21] д). [21;11) е). [11;21)

Математика
Что является решением неравенства 11 lt; x 21? а) [11;21] б). (11;21) с). (11;21] д). [21;11) е). [11;21)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Б). (11;21), тут вроде бы должны быть круглые скобки, т.к. знак < находит без =
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