Что является решением неравенства 11 lt; x 21? а) [11;21] б). (11;21) с). (11;21] д). [21;11) е). [11;21)

Математика

Что является решением неравенства 11 lt; x 21? а) [11;21] б). (11;21) с). (11;21] д). [21;11) е). [11;21)

Автор: Гость