Высокий воротник катрый в семнадцатом веке стали крепить к капитану назывался
История
Высокий воротник катрый в семнадцатом веке стали крепить к капитану назывался
Ответ(ы):
Гость:
Этот воротник назывался козырь.
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