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18 16/6 : 16=..........
Математика
18 16/6 : 16=..........
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
304/16 : 16/1=304/256=76/64=38/32=19/16=1 3/16
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