Сравнени Митраши и Насти из рассказа "кладовая солнца"

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Насте 12 лет, она золотая курочка на высоких ножках, как называет ее автор ей лицо усыпано веснушками, как золотыми монетками. Только носик был чистенький. Волосы у нее были ни светлые, ни темные. Девочке очень трудно справляться с хозяйством, но ей это удается. Настя ведет себя подобно матери: ни спорит с Митрашей, всегда улыбается. Настя добрая и заботливая девочка, поэтому не хотела пускать брата по другой тропе, она рассудительная, и потому пошла по широкой тропе. Она нашла полянку, обсыпанную клюквой, и с жадностью к кислой ягоде забыла обо всем на свете. Митраша на 2 года младше сестры. Он был коротенький, плотный, лобастый, мужичок в мешочке. Как Настя был в золотых веснушках, а носик чистенький, Митраша сильно любил сестру, и очень любил подражать отцу. Митраша очень смелый и не побоялся пойти по опасной дороге, которую показывал компас. Мальчик даже сумел подстрелить волка в свои десять лет. Автор хорошо относится к Насте и Митраше. Он использует ласковые слова когда говорит о них: мужичок в мешочке, ножки, монетки, носик. Говоря о Насте он называет ее ласково “золотая курочка” – этими словами он подчеркивает красоту и доброту Насти. О Митраше он говорит, о его хитрости и смелости....