ДАЮ 70 БАЛЛОВ! Подбрасываются монеты. Какова вероятность того, что выпадает ровно два орла ,если подбрасывается а)3 монеты б)4 монеты в)10 монет
Алгебра
ДАЮ 70 БАЛЛОВ! Подбрасываются монеты. Какова вероятность того, что выпадает ровно два орла ,если подбрасывается а)3 монеты б)4 монеты в)10 монет
Ответ(ы):
Гость:
А)50% Б).40% В).18% Решение в комментариях
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите написать сочинение на казахском на тему: "Моя подруга!" (Желательно с переводом на русский)..))
Математика
Русский язык
какие условия правописание суффиксов чиц и щиц иллюстрируют слова каждой группы ??аладчица , обмотчица смазчица
Русский язык
Укажите каким является предложение по цели высказывания (повествовательный , поб??дительный, вопросительном )))предложение : ель рукавом тропинку м...