ДАЮ 70 БАЛЛОВ! Подбрасываются монеты. Какова вероятность того, что выпадает ровно два орла ,если подбрасывается а)3 монеты б)4 монеты в)10 монет

Алгебра

ДАЮ 70 БАЛЛОВ! Подбрасываются монеты. Какова вероятность того, что выпадает ровно два орла ,если подбрасывается а)3 монеты б)4 монеты в)10 монет

Автор: Гость