Цена товара понизилась с 57.5 до 48.3 р на скол ко процентов понизилась цена товара
Математика
Цена товара понизилась с 57.5 до 48.3 р на скол ко процентов понизилась цена товара
Ответ(ы):
Гость:
Цена товара понизилась на 16 процентов
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