Переведите пожалуйста 3 очень нужно
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Переведите пожалуйста 3 очень нужно
Ответ(ы):
Гость:
Мой необычный праздник -Напишите о празднике, как вы думаете, что было необычного в нем -Напишите чем вы занимались, кто принимал участие, что происходило -Приклейте фотку или нарисуйте рисунок -Сделайте плакат со своими комментариями
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