Переведите пожалуйста 3 очень нужно

Гость: Гость:

Мой необычный праздник -Напишите о празднике, как вы думаете, что было необычного в нем -Напишите чем вы занимались, кто принимал участие, что происходило -Приклейте фотку или нарисуйте рисунок -Сделайте плакат со своими комментариями