Произведения русской портретной живописи в XVII веке называлось ...

История
Произведения русской портретной живописи в XVII веке называлось ...
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Ответ(ы):
Гость:
Парсунами как я помню или образами но парсунами скорее всего
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