какие условия правописание суффиксов чиц и щиц иллюстрируют слова каждой группы ??аладчица , обмотчица смазчица

Русский язык
какие условия правописание суффиксов чиц и щиц иллюстрируют слова каждой группы ??аладчица , обмотчица смазчица
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Больше всего в жизни мы используем суффикс чик
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