Укажите каким является предложение по цели высказывания (повествовательный , поб??дительный, вопросительном )))предложение : ель рукавом тропинку мне завесила.
Русский язык
Укажите каким является предложение по цели высказывания (повествовательный , поб??дительный, вопросительном )))предложение : ель рукавом тропинку мне завесила.
Ответ(ы):
Гость:
Повествование тут повествует об чем то
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