Гречневого мёда собрали 40кг.Кленового в 10 раз больше. Цветочного на 470 кг больше чем кленового.Сколько собрали цветочного мёда?кг
Математика
Гречневого мёда собрали 40кг.Кленового в 10 раз больше. Цветочного на 470 кг больше чем кленового.Сколько собрали цветочного мёда?кг
Ответ(ы):
Гость:
1) 40 × 10 = 400 (кг) - клен. мёда 2) 400 + 470 = 870 (кг) - цвет. мёда Ответ: 870 кг цветочного мёда.
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