Гречневого мёда собрали 40кг.Кленового в 10 раз больше. Цветочного на 470 кг больше чем кленового.Сколько собрали цветочного мёда?кг

Математика

Гречневого мёда собрали 40кг.Кленового в 10 раз больше. Цветочного на 470 кг больше чем кленового.Сколько собрали цветочного мёда?кг

Автор: Гость