Как назывались военные отряды а потом полки созданные для юного Царя Петра Александровича
Обществознание
Как назывались военные отряды а потом полки созданные для юного Царя Петра Александровича
Ответ(ы):
Гость:
Семеновский полк и Преображенский полк Эти 2 полка назывались "потешными"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
ДАЮ 70 БАЛЛОВ! Подбрасываются монеты. Какова вероятность того, что выпадает ровно два орла ,если подбрасывается а)3 монеты б)4 монеты в)10 монет
Қазақ тiлi
Помогите написать сочинение на казахском на тему: "Моя подруга!" (Желательно с переводом на русский)..))