Как назывались военные отряды а потом полки созданные для юного Царя Петра Александровича

Обществознание
Как назывались военные отряды а потом полки созданные для юного Царя Петра Александровича
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Семеновский полк и Преображенский полк Эти 2 полка назывались "потешными"
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