7/12+х-5/12=5/12 это уравнение с дробями
Математика
7/12+х-5/12=5/12 это уравнение с дробями
Ответ(ы):
Гость:
712+х-5/12=5/12 х=5/12-7/12+5/12 х=3/12=4 Ответ:4
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