Морфологический разбор слов на казахском языке: оқушылар, біздің, сынып

Қазақ тiлi
Морфологический разбор слов на казахском языке: оқушылар, біздің, сынып
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ОҚУ-ТҮБІР ШЫ-ЖҰРНАҚ ЛАР КӨПТІК ЖАЛҒАУ БІЗ-ТҮБІР ДІҢ-ЖАЛҒАУ СЫНЫП-ТҮБІР СӨЗ
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