Определите природную зону африки и южной америки которая особенно отличается богатством и разнообразием растительного и животного мира. очень нужно

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В связи с преобладанием на континенте жаркого влажного климата здесь широко распространены леса и сравнительно мало пустынь и полупустынь. По обе стороны от экватора в бассейне Амазонки расположена зона влажных экваториальных лесов. Площадь, занимаемая ими, больше, чем в Африке, они более влажные, их растительный и животный мир богаче видами, чем африканские леса. Португальцы назвали эти леса сельвой.Сельва поражает естествоиспытателя буйством жизни, красок. Среди деревьев замечательны сейба, дынное дерево, различные виды пальм, шоколадное дерево (какао), гевея, много орхидей, лиан. Множество животных приспособлено к жизни на деревьях: цепкохвостые обезьяны, ленивцы, древесные дикобразы. Здесь обитают тапиры, муравьеды, ягуары; много видов попугаев, колибри; очень богат мир насекомых.Зоны саванн занимают Оринокскую низменность большую часть Гвианского и Бразильского плоскогорий. Среди трав растут пальмы и акации, однако в саваннах Южного полушария древесная растительность беднее: мимозы, кактусы, молочаи, бутылочные деревья с бочкообразными стволами. В южноамериканских саваннах нет таких крупных травоядных животных, как в Африке. Здесь обитают мелкие олени, дикие свиньи-пекари, броненосцы, муравьеды, из птиц – страус нанду, из хищных – ягуары и пумы.Зона тропических пустынь занимает небольшую прибрежную полосу на западном побережье. Здесь недалеко от океана лежит пустыня Атакама – одна из самых безводных пустынь мира. На бесплодных каменистых почвах кое-где растут кактусы и колючие подушкообразные кустарники. Зона субтропических лесов занимают юг Бразильского плоскогорья. Ландшафт зоны образуют красивые леса паркового типа из хвойных араукарий, здесь же произрастает парагвайский чай.Зона степей также расположена в субтропическом климатическом поясе. Луговые степи называют в Южной Америке пампой. В условиях влажного субтропического климата в степях образовались очень плодородные красновато-черные почвы. Основная растительность – травы, среди которых преобладают ковыль, дикое просо и другие виды злаков. Для открытых пространств пампы характерны быстробегающие животные – пампасный олень, пампасная кошка, несколько видов лам. Много грызунов (нутрия, вискача), а также броненосцев и птиц.Зона полупустынь умеренного пояса расположена на юге материка, где на скудных почвах растут сухие злаки, колючие кустарники, часто образующие форму подушек. В полупустынях обитают те же животные, что и в пампе.Высотная поясность в Андах, которые расположены на разных широтах, отличается количеством высотных поясов. Число этих поясов зависит от географической широты и высоты гор. Наибольшее их число наблюдается на широте экватора. На плоскогорьях Центральных Анд, изолированных от влияния океанов, расположены сухие горные степи и полупустыни, называемые Пуной. Среди животных, обитающих в Андах, есть эндемики: очковый медведь, грызун шиншилла, дикая лама и др.Животный мир Южной Америки отличается исключительным богатством и разнообразием форм. В Южной Америке обитает около 1/4 видов птиц всего земного шара, что в 2,5 раза больше, чем в Палеарктике.Разнообразие современных природных условий является первой предпосылкой, определяющей богатство животного мира Южной Америки.Но он не только богат, а и весьма своеобразен. Разнообразны в Южной Америке места обитания животных, среди которых много эндемиков. Фауна тропических лесов, саванн и редколесий севера и востока материка до субтропиков, а также Северных Анд до Перу объединяется в Гвиано-Бразильскую подобласть неотропиков, южные равнины и большая часть Анд – в Патагоно-Андийскую. Для первой характерны животные, приспособившиеся к жизни на деревьях: цепкохвостые обезьяны и цепкохвостый медведь, ленивцы, некоторые муравьеды, сумчатые опоссумы, дикобразы, птицы с цепкими когтями, живые лианы – змеи, древесные лягушки и пр. В сырых местах и водоемах обитают свиньи-пекари, тапиры, водосвинки, кайманы, водяной удав – анаконда, электрический угорь и сотни видов других рыб, среди которых самая крупная – арапаима (пираруку), а самая хищная – пиранья. Масса птиц – от крохотных колибри до крупных цапель и грифов, в том числе кровососов, и особенно много бабочек, жуков и других насекомых и пауков. Хищных мало. Часто встречается лишь ягуар, и широко распространённая по всему материку пума. Многие представители тех же родов водятся в саваннах и редколесьях, здесь дополнительно появляются олени, страус нанду и иные животные полуоткрытых пространств.