Как правельно зделоть работу над ошибками в слове Нарочь после р написали а.
Русский язык
Как правельно зделоть работу над ошибками в слове Нарочь после р написали а.
Ответ(ы):
Гость:
Напиши это слово правильно и подчеркни одной чертой букву о
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставьте слова , данные в скобках , в творительном падеже . 1) Перед (здание) Дворца стоит памятник Абаю . 2) Перед (институт ) большой парк . ...
Українська мова
География
Определите природную зону африки и южной америки которая особенно отличается богатством и разнообразием растительного и животного мира. очень нужно
Математика