Сколько в 1 кв.дм кв.метров
Математика
Сколько в 1 кв.дм кв.метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если перевести, в 1 кв дм = 0.01 кв м
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