На каком расстоянии от плоского зеркала окажется изображение предмета, расположенного первоначально на расстоянии 30 см от зеркала, если его отодвинуть от зеркала ещё на 10 см?

Физика
На каком расстоянии от плоского зеркала окажется изображение предмета, расположенного первоначально на расстоянии 30 см от зеркала, если его отодвинуть от зеркала ещё на 10 см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было первоначально расстояние от зеркала до изображения 30 см, после токо, как подвинули, стало расстояние 30+10=40 см от зеркала до изображения. А вот расстояние от предмета до его изображения ст ало 40+40=80 см. см файл 
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