Как решить пример 4 плюс скобка икс минус 4 скобка закрывается деленное на 3 равно 20
Математика
Как решить пример 4 плюс скобка икс минус 4 скобка закрывается деленное на 3 равно 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+(х-4):3=20 х=-4+4-20*3 х=-60 ну по моему так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Актобе очень большой и красивый город. В актобе есть много достопримечательносте??. Это мечети, церкви, торговые дома, развлекательные центры, такж...
Литература
История
7. Выберите верные утверждения ( 3 ответа): а) В эпоху Петра I усилились светские начала в культуре. б) В эпоху Петра I усилились активное прон...
Русский язык