Как решить пример 4 плюс скобка икс минус 4 скобка закрывается деленное на 3 равно 20

Математика
Как решить пример 4 плюс скобка икс минус 4 скобка закрывается деленное на 3 равно 20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+(х-4):3=20 х=-4+4-20*3 х=-60 ну по моему так
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