27\5*4 как решить это уровнение
Математика
27\5*4 как решить это уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*4=20 Понятноооооооо!!!
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