Сколько в 1580 см кв. дм кв. и см кв.??

Математика
Сколько в 1580 см кв. дм кв. и см кв.??
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Ответ(ы):
Гость:
 1580 см кв = 15,8 дм кв
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