Решите уравнение x·5=4000+1000

Математика
Решите уравнение x·5=4000+1000
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Гость:
5x=5000 x=5000:5 x=1000
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