Решите уравнение x·5=4000+1000
Математика
Решите уравнение x·5=4000+1000
Ответ(ы):
Гость:
5x=5000 x=5000:5 x=1000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО! Соотнесите процессы пищеварения, происходящие в желудке и тонком кишечнике. Место протекания: 1) Желудок 2) Тонкий ки...
Математика
Биология
Среди мхов есть виды, которые обитают на субстратах, непригодных для жизни других растений. Как вы думаете, благодаря чему это возможно?
Математика
магазин за первый час рабаты продал шёлка на 540 000 р., а за второй на 360000 р. сколько м??тров шёлка было продана завторой час если за оба часа ...