Почему воздушный шарик наполненный водородом поднимается над землей увеличивается в объеме

Физика
Почему воздушный шарик наполненный водородом поднимается над землей увеличивается в объеме
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поскольку водород это газ, его молекулы начинают быстро и хоотично двигаться ударяясь о его стенки и из- за этого шарик и увеличивается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
задача Каспийском море водится 97 видов рыб в аральском на 47 видов меньше чем в Кас??ийском в озере Балхаш на 17 видов меньше чем в аральском скол...
Ответить
Биология
Примерное использование водрослей человеком
Ответить
Химия
Как опытным путем доказать, что "медное зеркало" представляет собой оксид меди(I), а не металлическую медь?
Ответить
Английский язык
Помоги по английскому we неизвестное слово watching a television programme now помогите
Ответить
Литература
Стальное колечко как боец назвал девочку Найдите слова в тексте
Ответить