Почему воздушный шарик наполненный водородом поднимается над землей увеличивается в объеме
Физика
Почему воздушный шарик наполненный водородом поднимается над землей увеличивается в объеме
Ответ(ы):
Гость:
Поскольку водород это газ, его молекулы начинают быстро и хоотично двигаться ударяясь о его стенки и из- за этого шарик и увеличивается
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