задача Каспийском море водится 97 видов рыб в аральском на 47 видов меньше чем в Кас??ийском в озере Балхаш на 17 видов меньше чем в аральском сколько видов рыба водится в озере Балхаш помогите пожалуйста решить задачу
Математика
задача Каспийском море водится 97 видов рыб в аральском на 47 видов меньше чем в Кас??ийском в озере Балхаш на 17 видов меньше чем в аральском сколько видов рыба водится в озере Балхаш помогите пожалуйста решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
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Каспийское - 97 Аральское - (97-47) =50 Балхаш -(50 - 17) = 33 Ответ 33
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