задача Каспийском море водится 97 видов рыб в аральском на 47 видов меньше чем в Кас??ийском в озере Балхаш на 17 видов меньше чем в аральском сколько видов рыба водится в озере Балхаш помогите пожалуйста решить задачу

Математика

задача Каспийском море водится 97 видов рыб в аральском на 47 видов меньше чем в Кас??ийском в озере Балхаш на 17 видов меньше чем в аральском сколько видов рыба водится в озере Балхаш помогите пожалуйста решить задачу

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