(4n^5-1)(2n^3+3)помогите срочно
Алгебра
(4n^5-1)(2n^3+3)помогите срочно
Ответ(ы):
Гость:
(4n^5-1)(2n^3+3)= 8n^8 + 12n^5 - 2n^3 - 3
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