Предложенис союзом как так и
Русский язык
Предложенис союзом как так и
Ответ(ы):
Гость:
Белая, как первый снег, одинокая чайка мелькала в синеве неба.
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