Вставь вместо вопросов сказуемые. Поставь вопросы к второстепенным членам предложения . С длинной удочкой в руках я ( что делал?) .... к реке над рыбную ловлю.
Русский язык
Вставь вместо вопросов сказуемые. Поставь вопросы к второстепенным членам предложения . С длинной удочкой в руках я ( что делал?) .... к реке над рыбную ловлю.
Ответ(ы):
Гость:
С длинной удочкой в руках я шёл к реке на рыбную ловлю.
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