Вставь вместо вопросов сказуемые. Поставь вопросы к второстепенным членам предложения . С длинной удочкой в руках я ( что делал?) .... к реке над рыбную ловлю.

Русский язык

Вставь вместо вопросов сказуемые. Поставь вопросы к второстепенным членам предложения . С длинной удочкой в руках я ( что делал?) .... к реке над рыбную ловлю.

Автор: Гость