Помогите решить уравнения: А)1,5x+7=10 Б)2,6x-0,9=3 Пожалуйста,нужно срочно!!!!!!!!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО))))))))))))))))))))

Математика
Помогите решить уравнения: А)1,5x+7=10 Б)2,6x-0,9=3 Пожалуйста,нужно срочно!!!!!!!!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО))))))))))))))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.5х=10-7 1.5х=3 х=3:1.5 х=2 2.6х-0.9=3 2.6х=3+0.9 2.6х=3.9 х=3.9:2.6 х=1.5
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