Диалог на тему добрый человек додобру и учит

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Привет Сережа. Привет Саша. (Саша) как дела ,,Серёжа,, хорошо,,Серёжа,, а у тебя,, Саша ,,тоже. ,,Саша,,что делать будем,,Серёжа,, а давай у Насти из 2 б класса куклу от берём ,,Саша,, Нет! давай лучше ее машинку сделаем,чтобы куклу катала ,,Серёжа,, Ну давай ТУК!ТУК!! ,,Саша,, ну вот другое дело давай подарим,,Серёжа,, Давай ,,Серёжа,, Настя это тебе чтобы куклу катала,, Настя,, Спасибо Вам.,Саша, ну вот видишь Сережа лучше дарить чем отбирать запятая, Сережа,, да я был неправ теперь я не буду делать зло буду творить добро.