Рассказ про Никиту из рассказа никита

Гость: Гость:

Никита был мальчик ранимый.Он переживал за своих родных и поэтому его фантазия представляла будто человечки в бочке живые и вся природа с ним разговаривает.Глядя на солнце мальчик который переживая за своих родных увидел дедушку на солнце.Потом он услышал шипение змей и принёс им еду чтобы они не ужалили мать.То есть мальчик был очень пережевательным.