Рассказ про Никиту из рассказа никита

Литература
Рассказ про Никиту из рассказа никита
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Никита был мальчик ранимый.Он переживал за своих родных и поэтому его фантазия представляла будто человечки в бочке живые и вся природа с ним разговаривает.Глядя на солнце мальчик который переживая за своих родных увидел дедушку на солнце.Потом он услышал шипение змей и принёс им еду чтобы они не ужалили мать.То есть мальчик был очень пережевательным.
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