Значение суммы трех чисел, расположенных по возрастанию, равно 111. первое из этих чисел в 15 раз меньше третьего, а значение разности второго числа и первог равно 9. найди эти числа.

Математика

Значение суммы трех чисел, расположенных по возрастанию, равно 111. первое из этих чисел в 15 раз меньше третьего, а значение разности второго числа и первог равно 9. найди эти числа.

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