Значение суммы трех чисел, расположенных по возрастанию, равно 111. первое из этих чисел в 15 раз меньше третьего, а значение разности второго числа и первог равно 9. найди эти числа.
Математика
Значение суммы трех чисел, расположенных по возрастанию, равно 111. первое из этих чисел в 15 раз меньше третьего, а значение разности второго числа и первог равно 9. найди эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть эти числа x, y,z x+y+z=111 15x=z y-x=9 Решим систему из третьего уравнения y=9+x x+(9+x)+15x=111 17x=111-9 17x=102 x=102:17 x=6 y=9+6=15 z=15*6=90 Проверим: 6+15+90=111 111=111
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