Как объяснить выбор буквы в окончании существительного море

Гость: Гость:

1. В окончаниях существительных после Ц пишется буква Ы. 2. После шипящих и Ц в окончаниях существительных под ударением пишется О, без ударения - Е. 3. Окончание -Е пишется в существительных 1-го склонения в дательном и предложном падежах и в существительных 2-го склонения в предложном падеже (кроме существительных на -ий,-ие, -ия и -мя). Окончание - И (-Ы) пишется у существительных 1-го склонения в родительном падеже; у существительных 3-го склонения, а также у существительных на -ий, -ие, -ия и -мя в родительном, дательном и предложном падежах.