ПОМОГИТЕ срочно решить.ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите корень уравнения.logх-1 81=2. Если уравне??ие имеет более одного корня,в ответ укажите меньший из них.
Алгебра
ПОМОГИТЕ срочно решить.ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите корень уравнения.logх-1 81=2. Если уравне??ие имеет более одного корня,в ответ укажите меньший из них.
Ответ(ы):
Гость:
Logx-1 81=2 (x-1)^2=81 x^2-2x+1=81 x^2-2x-80=0 D=b^2-4ac= 4-4*(-80)=324 VD=18 x=1/2(2+-18) xпервое = -8 х второе х=10 Ответ меньшее значение корня х=-8
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