ПОМОГИТЕ срочно решить.ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите корень уравнения.logх-1 81=2. Если уравне??ие имеет более одного корня,в ответ укажите меньший из них.

Алгебра

ПОМОГИТЕ срочно решить.ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите корень уравнения.logх-1 81=2. Если уравне??ие имеет более одного корня,в ответ укажите меньший из них.

Автор: Гость