Помоги по английскому we неизвестное слово watching a television programme now помогите
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Помоги по английскому we неизвестное слово watching a television programme now помогите
Ответ(ы):
Гость:
We are watching a television programme now.
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