Напишите сочинение-рассуждение на свободную тему :3 Пожалуйста

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Дружба, что же это такое? Этим вопросом не одно поколение задаются люди. На эту тему написано много художественной литературы и снято фильмов. Но, мне кажется, что до конца ответить на этот вопрос не удалось никому. Может, это потому, что для каждого свое понятие этого слова.Есть очень много хороших цитат, например: «Друг познается в беде» или: «Дружба – это любовь без крыльев».Все эти высказывания правильные, но ни одно из них не открывает до конца всей сути дружбы. Ведь существует много случаев, когда в беде помогают совершенно незнакомые люди и потом, мы никогда больше с ними не видимся. И привязанность бывает к человеку, которого трудно назвать другом, скорее приятелем или знакомым. Я, наверное, тоже не смогу полностью объяснить, что для меня значит слово «дружба». Это не значит, что друга у меня нет. Просто я не смогу до конца и четко сформулировать свое понимание друга и дружбы.Прежде всего, я думаю, что друзей не бывает несколько, друг может быть один, в редком случае два.Потому что дружба требует душевных усилий и сопереживания. Это, такой закон дружбы – сколько даешь сам, столько и отдается назад. На друга всегда можно положиться. Я думаю, положиться на него можно не с точки зрения, что друг возьмёт и решит сам все мои проблемы. Просто друг всегда будет на моей стороне и даже если я поступил неправильно, ошибся, друг подскажет как можно лучше всего выйти из сложившейся ситуации. Друг всегда скажет правду, даже если мне будет неприятно ее слушать, то есть друг должен быть честным и искренним.Можно бесконечно долго рассуждать на эту тему и так ее и не раскрыть. Мне кажется, друг – это тот человек, который знает обо мне все, знает мои достоинства и недостатки, хорошие и плохие мысли и при этом все равно любит меня и готов не обращать внимания на отрицательные стороны.