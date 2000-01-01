Сколько в 21 столетии будет лет,в которые 1 января будет тем же днем недели, что и 31 декабря, если известно , что 2100 год не считается высокостным ,а 2000 год относится к столетию.
Математика
Сколько в 21 столетии будет лет,в которые 1 января будет тем же днем недели, что и 31 декабря, если известно , что 2100 год не считается высокостным ,а 2000 год относится к столетию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В невисокосном году 365 дней. 365=52*7+1. В високосном году 366=52*7+2. То есть в любом году 52 недели и ещё 1 или 2 дня. Поэтому в невисокосном году 1 янв и 31 дек это один день недели. С 2001 до 2099 ровно 24 високосных года и 75 невисокосных. 2100 тоже невисокосный, он будет 76-ым. Ответ 76
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дети написать условия водяной выращивал для русалок лилии кувшинки и лотосы на плантации которая имеет форму квадрата со стороной 27 кувшинками был...
Английский язык
66 Make a questions about the text 1 What did Julia family? 2 Where did Julia 3 When did ? 4 How long? 5 Who? 6 Why? РЕБЯТ ПОМОГИТ?? ПОЖАЛУЙ...
Другие предметы
Русский язык