Сколько в 21 столетии будет лет,в которые 1 января будет тем же днем недели, что и 31 декабря, если известно , что 2100 год не считается высокостным ,а 2000 год относится к столетию.

Гость: Гость:

В невисокосном году 365 дней. 365=52*7+1. В високосном году 366=52*7+2. То есть в любом году 52 недели и ещё 1 или 2 дня. Поэтому в невисокосном году 1 янв и 31 дек это один день недели. С 2001 до 2099 ровно 24 високосных года и 75 невисокосных. 2100 тоже невисокосный, он будет 76-ым. Ответ 76