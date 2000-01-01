Сколько в 21 столетии лет в которых 1 января будет тем же днемнедели, что и 31 декабря,если известно,что 2100не считается высокосным , а 2000 год относится к 20 столетию
Математика
Сколько в 21 столетии лет в которых 1 января будет тем же днемнедели, что и 31 декабря,если известно,что 2100не считается высокосным , а 2000 год относится к 20 столетию
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