В ребусе ЛУЖА+ЛУЖА=УЖАС замените буквы цифрами так, чтобы равенство стало верным (??динаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, разными буквами – разные цифры). В ответе запишите числовую интерпретацию слова УЖАС. Если ребу...

Математика

В ребусе ЛУЖА+ЛУЖА=УЖАС замените буквы цифрами так, чтобы равенство стало верным (??динаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, разными буквами – разные цифры). В ответе запишите числовую интерпретацию слова УЖАС. Если ребус имеет больше одного решения, то в ответ запишите сумму всех возможных числовых интерпретаций слова УЖАС

Автор: Гость