В ребусе ЛУЖА+ЛУЖА=УЖАС замените буквы цифрами так, чтобы равенство стало верным (??динаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, разными буквами – разные цифры). В ответе запишите числовую интерпретацию слова УЖАС. Если ребу...
Математика
В ребусе ЛУЖА+ЛУЖА=УЖАС замените буквы цифрами так, чтобы равенство стало верным (??динаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, разными буквами – разные цифры). В ответе запишите числовую интерпретацию слова УЖАС. Если ребус имеет больше одного решения, то в ответ запишите сумму всех возможных числовых интерпретаций слова УЖАС
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Помогите с английским,очень прошу !!! ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ Open the brackets.Put the verbs into the Present Indefinite,the Present Continuos,t...
Английский язык
Пожалуйста очень срочно !!!!!!!!!!!!!!40 баллов!!!!!!!!!Переведите с использованием sume, any, no, every ( sumeone something anywhere и т.д.) 7) ...