Сочинение по теме Был ли иной путь у Екатерины в пьесе гроза

Гость: Гость:

Да у нее был иной путь, но она последовала именно такому решению пути своей жизни, потому что она не хотела жить в кругу живых трупов, то есть это семья Кабановых, лучше умереть и попасть в рай, чем жить в аду вместе с семьей Кабановых.