Сочинение по теме Был ли иной путь у Екатерины в пьесе гроза
Литература
Сочинение по теме Был ли иной путь у Екатерины в пьесе гроза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да у нее был иной путь, но она последовала именно такому решению пути своей жизни, потому что она не хотела жить в кругу живых трупов, то есть это семья Кабановых, лучше умереть и попасть в рай, чем жить в аду вместе с семьей Кабановых.
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