Формы рельефа в псовской области
География
Формы рельефа в псовской области
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Расположена на северо-западе Русской равнины и занимает восточную часть её Прибалтийской низменности, на которой орографически чётко выделяются две низины - Псковская и Ловатская , разделённые полосой возвышенностей: Лужской, Судомской и Бежаницкой. С юга Псковская и Ловатская низины ограничиваются Себежскими и Великолукскими грядами.
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