Какова масса медного куба имеющего такие же размеры и форму как 10 кг золотого куба? P золота = 19300 на кг/м3 P меди = 8900 на кг/м3

Физика

Какова масса медного куба имеющего такие же размеры и форму как 10 кг золотого куба? P золота = 19300 на кг/м3 P меди = 8900 на кг/м3

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