Какова масса медного куба имеющего такие же размеры и форму как 10 кг золотого куба? P золота = 19300 на кг/м3 P меди = 8900 на кг/м3
Физика
Какова масса медного куба имеющего такие же размеры и форму как 10 кг золотого куба? P золота = 19300 на кг/м3 P меди = 8900 на кг/м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=pV Vзолота = Vмеди золото плотнее меди в 2,16 раз m будет в 2,16 раз меньше: pV=2,16pV m медного куба - 4,6 кг
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