Розв*яжіть буду дуже вдячний )) 16 і 15 номер пожалуста дуже треб(((((
Математика
Розв*яжіть буду дуже вдячний )) 16 і 15 номер пожалуста дуже треб(((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15. 1). y'=21x⁶-30x⁴-8x 2).y'=2x⁵-4/√x +2 3).y'=1+4/x² 4).y'=-4/x³+9/x⁴ 5)y'=x²-√3cosx-6x 6)y'=1/cos²x-1/sin²x=(sin²x-cos²x)/ sin²x·cos²x=-4cos2x/sin²2x 16 .1).y'=4x³-6x²+1, y'(-1)=4·(-1)³-6·(-1)²+1=-4-6+1=-9 .2).y'=x²-x-2, y'(3)=3²-3-2=9-3-2=4 3). y'=1/2√x-32x, y'(1/4)=1/2√1/4=32·1/4=1/(2·1/2)-8=1-8=-7
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